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شيرين عبد الوهاب تطرح "عودتني الدنيا"
شيرين عبد الوهاب
30 يونيو 2022 07:27

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

انتهت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنتيها المنفردة والتى تحمل اسم "عودتني الدنيا"، وهي من أشعار أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وتحمل الأغنية نمطاً موسيقياً يجمع بين المقسوم والكلاسيكي، وتدور فكرتها حول العقبات التى تواجه الإنسان في حياته وكيفية التغلب عليها، ومن المقرر طرح الأغنية على المنصات الرقمية والسمعية أول أيام عيد الأضحى. 

ومن جانب أخر أوضحت شيرين عبر حسابها الرسمي على "أنستغرام"، علاقتها مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وكشفت حقيقة بعض الشائعات المنتشرة في ذلك الأمر، رداً على سؤال أحد متابعيها حول قيام زوجها السابق بالاستيلاء على أموالها الخاصة؟

وأجابت عبد الوهاب "بصراحة حق الله إن حسام عمره ما أخد مني فلوس، ولا استفاد مني مادياً، بل بالعكس تماماً أنا ماعرفتش أحوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام". 

وتابعت: "بعكس اللي بيتقال تماماً هو كان بيحافظ ليا علي مالي ودي الصراحة، علشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة"، كما نفت ما تردد من أقاويل حول شهر زوجها السابق حسام حبيب سلاحاً ناريا فى وجهها، قائلة " طبعاً لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده، دي برضو شهادة هتسأل فيها قدام ربنا". 

شيرين عبد الوهاب
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