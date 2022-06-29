5 دول الأولى تكنولوجياً

ترجمة: عزة يوسف

التكنولوجيا تطبيق للمعرفة العلمية والمهارات، تهدف إلى تحسين التجربة البشرية في مختلف المجالات. وتسارعت بشكل كبير خلال القرن الماضي، إلا أن بعض البلدان تتقدم بشكل أكبر، وعرض موقع Ranking Royals للتقييمات، الدول الخمس الأولى الأكثر تقدماً في عالم التكنولوجيا.

1- اليابان

تُعد اليابان من أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية على الأرض لأنها بدأت في الاستثمار في الابتكارات التقنية في وقت مبكر. وأصبحت واحدة من أقوى القوى التكنولوجية في العالم، حتى أنها تستخدمها في كل شيء من محركات السيارات إلى ألعاب الفيديو والساعات الضوئية والروبوتات.

2- كوريا الجنوبية

تُعتبر كوريا الجنوبية من الدول القليلة التي نجحت في الانتقال باقتصادها المنخفض إلى اقتصاد مزدهر لتصبح رائدة عالمياً في الابتكار والتكنولوجيا، ولديها أهم الشركات في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات. وتمتلك بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة وأسرع اتصالات إنترنت في العالم. كما تصنع الهواتف المحمولة والشاشات الرقمية والسيارات، وتستثمر على نطاق واسع في التقنيات المتقدمة مثل شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني.

3- الصين

تقود الصين قطاعات التكنولوجيا، بدءاً من السيارات ذاتية القيادة إلى مجالات الطب والذكاء الاصطناعي والألواح الشمسية والمركبات الكهربائية والبنية التحتية للاتصالات وتطبيقات الأجهزة المحمولة. وتركز جهودها على صناعة أشباه الموصلات التي تعتبر قمة التقنيات الرقمية. وتتفوق الصين على الولايات المتحدة الأميركية كأكبر منتج للتكنولوجيا الفائقة في العالم، حيث صنعت 250 مليون جهاز كمبيوتر و25 مليون سيارة و1.5 مليار هاتف محمول حتى عام 2020. كما أنها الأولى في التصنيع عالي التقنية والنشر الأكاديمي وبراءات الاختراع والتطبيقات التجارية.

4- أميركا

هي موطن أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وتعتبر أكبر مصنع للسلع عالية التقنية، التي تشمل تصنيع الطائرات والمركبات الفضائية والمستحضرات الصيدلانية وأجهزة القياس والتحكم. ويعتمد الاقتصاد الأميركي على العلم والتكنولوجيا والابتكار، وتضم أهم الشركات التقنية العملاقة في المجالات الرقمية مثل «فيسبوك وتويتر وغوغل وديل ومايكروسوفت».

5- ألمانيا

تمتلك ألمانيا نسبة كبيرة من سوق الهندسة الصناعية والميكانيكية العالمية، وتُعتبر موطناً للعديد من العلامات التجارية الأكثر شهرة في عالم السيارات، وتركز على تصنيع الروبوتات. وهي الأولى عالمياً في مجال الاختراعات في الفيزياء والكيمياء ولديها جامعات ومعاهد بحثية رائدة. ومن أهم مصادر قوتها الاقتصاد والرعاية الصحية والموارد الطبيعية والتعليم لتصبح دولة مؤثرة ورائدة في الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم.