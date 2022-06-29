الخميس 30 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
كيف نفقد الوزن بعد الستين؟
كيف نفقد الوزن بعد الستين؟
30 يونيو 2022 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على الوزن، وجعل النظام الغذائي من الأولويات، حتى نتمتع بأفضل صحة بعد الستين من العمر. وقدمت جريدة Times of India الهندية بعض الطرق البسيطة لتحقيق هذا الهدف.

1 - فقدان الدهون: 
بعد الوصول إلى سن الستين، يجب التركيز على بناء العضلات وتقوية العظام بدلاً من التركيز على فقدان الوزن فحسب، ويمكن بناء عظام أقوى وأكثر صحة عبر تمارين حمل الأثقال، مع تخصيص طاقة لروتين جديد من تدريبات القوة.

2 - الترطيب: 
في ظل محاولات إنقاص الوزن، يجب العمل على تحسين الصحة العامة، ومن الضروري شرب كمية كافية من المياه والسوائل الضرورية لعملية الهضم والتمثيل الغذائي. ويجب أن ندرك أن أجسامنا تُخطئ بسهولة بين العطش والجوع، ما يجعلنا نستهلك سعرات حرارية أكثر مما نحتاج إليه.

3 - زيادة البروتين: 
إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، عليك أن تزيد من البروتين بدلاً منها للشعور بالشبع وتقليل احتمالية تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

4 - لا لليأس: 
في حين أن الوصول إلى وزن صحي في سن الستين أمر ممكن وليس مستحيلاً، إلا أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول. فقد لا تتمكن من الضغط على نفسك أثناء ممارسة التدريبات، ما يؤدي إلى حرق أقل للسعرات الحرارية، إلا أن جسمك سوف يعتني بنفسه إذا التزمت بنظام غذائي صحي وحافظت على الرياضة بشكل روتيني.

5 - تدريبات القوة: 
يؤدي فقدان العضلات إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، ما يفسر سبب زيادة احتمالية زيادة الوزن، إلا أن أحدث الأبحاث أثبتت أن تمارين رفع الأثقال تساعد في زيادة التمثيل الغذائي عبر زيادة كتلة العضلات، لذلك عليك محاولة دفع نفسك لرفع القدر المناسب من الوزن.

فقدان الوزن
خسارة الوزن
إنقاص الوزن
زيادة الوزن
النظام الغذائي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
السيسي
عربي ودولي
السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة
اليوم 14:12
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة كورونا الجديدة في الدولة
اليوم 14:00
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
الرياضي
«الإمارات للدراجات» يغازل لقب «تور دو فرانس» في النسخة 109
اليوم 14:00
أرشيفية
عربي ودولي
اليابان ترفع أمر الإخلاء في فوكوشيما بعد 11 عاماً على الكارثة النووية
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©