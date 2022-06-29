كيف نفقد الوزن بعد الستين؟

أبوظبي (الاتحاد)

ينصح الخبراء بضرورة الحفاظ على الوزن، وجعل النظام الغذائي من الأولويات، حتى نتمتع بأفضل صحة بعد الستين من العمر. وقدمت جريدة Times of India الهندية بعض الطرق البسيطة لتحقيق هذا الهدف.

1 - فقدان الدهون:

بعد الوصول إلى سن الستين، يجب التركيز على بناء العضلات وتقوية العظام بدلاً من التركيز على فقدان الوزن فحسب، ويمكن بناء عظام أقوى وأكثر صحة عبر تمارين حمل الأثقال، مع تخصيص طاقة لروتين جديد من تدريبات القوة.

2 - الترطيب:

في ظل محاولات إنقاص الوزن، يجب العمل على تحسين الصحة العامة، ومن الضروري شرب كمية كافية من المياه والسوائل الضرورية لعملية الهضم والتمثيل الغذائي. ويجب أن ندرك أن أجسامنا تُخطئ بسهولة بين العطش والجوع، ما يجعلنا نستهلك سعرات حرارية أكثر مما نحتاج إليه.

3 - زيادة البروتين:

إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، عليك أن تزيد من البروتين بدلاً منها للشعور بالشبع وتقليل احتمالية تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

4 - لا لليأس:

في حين أن الوصول إلى وزن صحي في سن الستين أمر ممكن وليس مستحيلاً، إلا أن الأمر قد يستغرق وقتاً أطول. فقد لا تتمكن من الضغط على نفسك أثناء ممارسة التدريبات، ما يؤدي إلى حرق أقل للسعرات الحرارية، إلا أن جسمك سوف يعتني بنفسه إذا التزمت بنظام غذائي صحي وحافظت على الرياضة بشكل روتيني.

5 - تدريبات القوة:

يؤدي فقدان العضلات إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، ما يفسر سبب زيادة احتمالية زيادة الوزن، إلا أن أحدث الأبحاث أثبتت أن تمارين رفع الأثقال تساعد في زيادة التمثيل الغذائي عبر زيادة كتلة العضلات، لذلك عليك محاولة دفع نفسك لرفع القدر المناسب من الوزن.