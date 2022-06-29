«حديث الذكريات» رحلة مع حصاد الأيام

الشارقة (الاتحاد) قبل 28 عاماً، عرضت حلقات برنامج «حديث الذكريات» على تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث غاصت في أعماق الأيام لشخصيات عاصرت دولة الإمارات منذ فترات ما قبل الاتحاد. ويعود البرنامج في حلة جديدة معاصرة، مع الإعلامي محمد بن دخين المطروشي، الذي يحاور أجيالاً جديدة ممن عاصرت قيام الاتحاد، وشهدت نهضة الشارقة، وعاينت إنجازاتها الحضارية التي انعكست على الإنسان والبنيان.
وعلى مدى 45 دقيقة، يتنقل ضيوف البرنامج من ذكرياتهم مع المكان، إلى ذكرياتهم مع أيام الطفولة والدراسة، حيث يستعرضون تاريخ عدد من المناطق المتنوعة المناخ والأجواء التي تتميز بها إمارة الشارقة، ويسيرون ما بين جبالها الشاهقة، ووديانها المزدانة بأشجار النخيل، وشواطئها وبحارها المترامية الأطراف، في جولة يستشعر المشاهد فيها جماليات حياة الآباء، والقيم الأخلاقية والعادات الراسخة التي نشأ عليها ضيوف البرنامج وتوارثوها جيلاً بعد آخر.
كما يستعرض البرنامج تجارب ضيوفه في العمل الحكومي المحلي والاتحادي، والنقلات النوعية التي أحدثتها التطورات المتلاحقة في أسلوب الحياة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تناولهم ما اكتسبوه من الخبرات الحياتية ونصائحهم للأجيال القادمة، بما يعزز من تجارب المشاهدين من فئة الشباب بمخزون ثري من حياة أجيال عاصرت مراحل التأسيس والتطور والازدهار في كافة القطاعات.
برنامج «حديث الذكريات» بموسمه الجديد يعرض على تلفزيون الشارقة كل ثلاثاء في الساعة 10:00 ليلاً ويعاد بثه يوم الأربعاء في الساعة 12:30 ظهراً. ويمكن مشاهدته من خلال منصة «مرايا»، التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لفتح المجال أمام الجمهور للوصول إلى أضخم وأحدث الإنتاجات التي تعرضها قنواتها وإذاعاتها طوال العام.