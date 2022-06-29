«وارنر براذرز أبوظبي» تُطلق موسم «السوبر هيروز»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن إطلاق «موسم دي سي سوبر هيروز» من 2 يوليو ولغاية 4 سبتمبر، والذي يتميز بأروع الفعاليات الاحتفالية المستوحاة من شخصيات الـ «دي سي سوبر هيروز»، وفرصة اللقاء بشخصيات «دي سي سوبر هيروز» وفريق الأبطال «جستس لييغ». ويتمكن الضيوف من الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات الترفيهية العائلية مثل العروض الأكروباتية والموسيقية المختلفة التي تنشر أجواء الفرح والبهجة في أرجاء المدينة الترفيهية.

تبدأ الأجواء الاحتفالية منذ لحظة وصول الضيوف إلى «وارنر براذرز أبوظبي»، حيث تتألق الواجهة الأمامية لمدخل المدينة بأجمل الأوشحة الخاصة بشخصيات الـ «سوبر هيروز» لتشكل خلفيات مميزة لالتقاط الصور التذكارية مع العائلة والأصدقاء. وعند الانتقال إلى داخل المدينة، سيستمتع الضيوف بمشاهدة الديكورات والتصاميم المميزة المستوحاة من شخصيات الـ «سوبر هيروز» ومجسم باغز باني الشهير سيتألق برداء سوبرمان.

وبإمكان الباحثين عن المزيد من التشويق والحماس خلال هذا الموسم التوجه إلى منطقة متروبوليس، حيث سينضم 3 من شخصيات الـ «سوبر هيروز» الجديدة التي ستظهر لأول مرة في «وارنر براذرز أبوظبي» إلى فريق الأبطال «جستس لييغ». وسيتواجد فريق الأبطال «جستس لييغ» أمام قاعة «هول أوف جستس» ليتيح للضيوف اللقاء بهذه الشخصيات المميزة والتقاط أجمل الصور التذكارية. ويمكن للضيوف اختبار مشاعر القوى الخارقة لشخصيات الـ «سوبر هيروز» من خلال المشاركة في تدريبات «ذا غرين لانترين» وتعلم المهارات الرئيسة ليصبحوا أعضاء مستقبليين في فريق الأبطال «جستس لييغ» والمشاركة في جهود حماية ميتروبوليس. وستعم أجواء البهجة والمرح منطقة كارتون جانكشن، حيث سيستمتع الأطفال الصغار بمشاهدة الحفل الراقص «سوبر لوني تونز» بمشاركة باغز باني ودافي داك وسيلفستر وتويتي الذين سيتألقون بملابس السوبر هيروز ويقدمون أجمل الرقصات الاحتفالية.

للمزيد من المعلومات حول «موسم دي سي سوبر هيروز»، ولحجز التذاكر، يرجى زيارة: www.wbworldabudhabi.com.

وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».