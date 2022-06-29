ميزة جديدة لـ"إنستجرام".. تلزمك بتقديم إجابة صادقة

أعلن تطبيق "إنستجرام" بدء اختبار ميزة جديدة، لحماية وتحسين الحالة المزاجية لمستخدميه صغار السن، عبر الطلب من المستخدمين الإجابة عن سؤال حول أعمارهم، وتقديم ما يثبت صدقهم.



وعن السبب وراء اختبار "إنستجرام" لتلك الميزة الجديدة، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحارثي، إن "تحديد أعمار المستخدمين هدفه الحد من محاولات المستخدمين الذين هم دون سن الـ18 الاستفادة من ميزات في التصفح لا توفرها المنصة إلا للبالغين". وفق سكاي نيوز ويضيف خبير وسائل التواصل الاجتماعي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "تطبيق إنستجرام يولي مؤخرا أهمية قصوى للتعامل مع الأطفال والقصر، وهو ما يبدو جليا في ميزاته الجديدة التي أطلقها مؤخرا، أو ينوي إطلاقها". وسيكون على المستخدمين، مستقبلا، حال إطلاق الميزة الجديدة رسميا الإجابة على سؤال العمر. وستستخدم المنصة خاصية مسح الوجه، للتدقيق في الملامح، والتأكد من عمر المستخدم، مع توفير بدائل أخرى للرافضين لهذا الإجراء. وهذه البدائل، بحسب ما أوضح "إنستجرام"، ستكون بتحميل المستخدم لصورة بطاقته الخاصة، أو الاستعانة بثلاثة من الأصدقاء للشهادة حول عمره الحقيقي، على أن تقوم "إنستجرام"، بحذف كافة البيانات بعد عملية التأكد مباشرة، للحفاظ على أمن معلومات المستخدمين. ومن الميزات التي أطلقتها مؤخرا "إنستجرام" لحماية المستخدمين صغار السن، ميزة، تسمح للأهل وأولياء الأمور عن الأبناء القصَّر بالإشراف المباشر على أنشطة الأبناء التي يمارسونها على المنصة، للحد من تعرضهم لمحتوى قد يضر صحتهم النفسية والعقلية لعدم مناسبته لأعمارهم. ووفقا لتلك الميزة، بات بإمكان أولياء الأمور، إرسال دعوات إلى المراهقين الصغار، يعرضون فيها عليهم مراقبة حساباتهم، حيث يسري المفعول بمجرد قبول الصغار للطلب، ومكَّنت الأداة الجديدة الأهل من تحديد وقت الاستخدام اليومي للأطفال من 15 دقيقة إلى ساعتين، وكذلك الاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يتابعهم الأبناء، وهويات متابعيهم.

المصدر: وكالات