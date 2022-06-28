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متحف برلين يستعد لإعادة قطع فنية أفريقية
متحف برلين يستعد لإعادة قطع فنية أفريقية
29 يونيو 2022 01:00

برلين (د ب أ)

فتح معهد ثقافي ألماني بارز الطريق لعودة عدد كبير من الأعمال الفنية، التي نُقلت إلى برلين خلال العصر الاستعماري لناميبيا وتنزانيا والكاميرون.. وقررت مؤسسة التراث الثقافي البروسي، التي تدير متاحف العاصمة الألمانية، الدخول في مفاوضات مفصلة بشأن إعادة تلك القطع الفنية. 
وكان فريق أبحاث ناميبي يعمل في برلين منذ أوائل عام 2019، قد قام بفحص 1400 قطعة تحتفظ بها المؤسسة، فيما كُلف رئيس المؤسسة، هيرمان بارزينجر، بالتفاوض مع السلطات التنزانية بشأن عودة القطع التي استولت عليها القوات الألمانية خلال تمرد ماجي ماجي بين عامي 1905 و1907.

برلين
ألمانيا
ناميبيا
تنزانيا
الكاميرون
أفريقيا
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