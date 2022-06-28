مليار دولار إيرادات «توب جان: مافريك»

نيويورك (د ب أ)

تجاوزت إيرادات فيلم «توب جان: مافريك» أكثر من مليار دولار بحسب شركة «بارامونت بيكتشرز» منتجة الفيلم، ليصبح الفيلم الأكثر إيرادات في تاريخ الممثل الأميركي توم كروز والأعلى إيرادات في تاريخ السينما الأميركية منذ 2014، وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفيلم حقق 520 مليون دولار في أميركا الشمالية و486 مليون دولار في الخارج.. وبلغ إجمالي مبيعات تذاكر السينما في الولايات المتحدة منذ بداية العام الحالي وحتى الأحد الماضي 3.6 مليار دولار بما يعادل مثلي قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.