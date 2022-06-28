عائلة كارداشيان.. على قائمة «فيراري» السوداء

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت مصادر أن عائلة كارداشيان تم وضعها على قائمة فيراري السوداء للمشاهير الممنوعين من اقتناء سياراتها، لأنها ترى أنهم لم يتعاملوا مع السيارات بشكل لائق.

تمتلك العائلة ثروة تبلغ ملياري دولار وتعتبر من أشهر العائلات الأميركية، إلا أن شركة فيراري لا تعتقد أنهم يستحقون امتلاك إحدى سياراتها، وأعربت عن تحفظها على معاملة كيم لسياراتهم الخاصة والنادرة.

والمعروف أن العائلة لها تاريخ في التعديل على السيارات الفاخرة، وتحديداً كيم كارداشيان التي قامت بطلاء جميع سياراتها الفارهة بمختلف طرزها إلى اللون الرمادي لتتناسب مع لون منزلها.

ووفقاً لما نشره موقع «The Things» الكندي المختص بأخبار النجوم والمشاهير، فإنه رغم أن الشركة لم تذكر سبباً محدداً أدى إلى هذا القرار، إلا أنها تؤكد بشكل مستمر أن لها الحق في التحفظ على أي من قراراتها كما تحتفظ بالحق في اتخاذ أي قرارات بشأن الإصدارات الخاصة والطرز الحصرية.

وبالنسبة لشراء سيارة فيراري، فإنه ليس بالأمر السهل كما يعتقد البعض، فحتى المشاهير والأثرياء إن لم يمتلكوا سيارة فيراري من قبل، ففرصتهم في الحصول على أخرى جديدة ضئيلة للغاية.

وهناك بعض المشاهير على القائمة السوداء للشركة لأنهم يقومون بالكثير من التعديلات على العجلات المعدنية أو لون الشعار على عجلة القيادة، وهو السمة المميزة للعلامة التجارية الإيطالية، أو حتى يعرضوا السيارة للبيع في مزاد علني دون الرجوع للشركة، فالشركة لديها تحفظات كبيرة بشأن مثل تلك التصرفات بسياراتها.