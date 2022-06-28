أنشطة صيفية ترفيهية تفاعلية لأصحاب الهمم

خولة علي (دبي)

وسط أجواء تفاعلية ممتعة ومبهجة، انطلق النشاط الصيفي في نادي دبي لأصحاب الهمم في دورته السادسة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 250 منتسباً، منهم 200 من أعضاء النادي، وتشارك أكثر من 30 مؤسسة حكومية وخاصة في رعاية وتنظيم النشاط الذي يشتمل على 280 فعالية، منوعة وهادفة لا تخلو من الترفيه والمتعة، تستهدف أصحاب الهمم لإكسابهم مهارات تعليمية وفنية، لجعلهم أكثر تفاعلاً مع ما يقدم لهم من برامج وأنشطة، وهذه الفعاليات تستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ورش تفاعلية

أشارت فوزية البلوشي رئيس قسم الأنشطة المجتمعية في نادي دبي لأصحاب الهمم، إلى أهمية النشاط الصيفي بما فيه من ورش تفاعلية، تخاطب مختلف الفئات، وتسهم في تطويرهم وإكسابهم مهارات جديدة، وجعلهم أكثر ثقة بأنفسهم وبمن حولهم، حيث يتم وضع هذه البرامج والورش من قبل خبراء مختصين ووفقاً لطبيعة الإعاقة ومتطلباتها والمهارة التي نسعى لتطويرها بطريقة منهجية ومتجددة وممتعة بعيداً عن الروتين، موضحة أن المشاركة تشمل مختلف الاعاقات السمعية، الذهنية، البصرية والحركية، وغيرها.

ومن الورش والفعاليات التي تم وضعها ضمن البرنامج الصيفي، تقول البلوشي: حرصنا على التنوع بتقديم الأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية والورش الفنية والأشغال اليدوية والبرامج التدريبية التفاعلية ودورات للتصوير الضوئي والإسعافات الأولية، وورشة لتعلم أسرار الدائرة الكهربائية وبعض المهارات التي تتعلق بالأمن والسلامة.

ترفيه وتثقيف

وتشير البلوشي إلى أن أبرز ما يميز النشاط الصيفي هذا العام، هو مشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة في رعاية وتنظيم وإنجاح هذا النشاط الصيفي، والتي قدمت الكثير من الدعم لهذه الورش، وقد وجدنا تفاعلاً كبيراً من أصحاب الهمم والتزامهم بالتواجد والحضور اليومي والمشاركة في الأنشطة، كما خصصنا 30 رحلة ترفيهيه وتثقيفية كل يوم خميس للمشاركين، وخصصنا الجمعة من كل أسبوع كيوم ترفيهي مفتوح في النادي، يتضمن أنشطة ممتعة ومسابقات وسحوبات على الجوائز لتحقيق البهجة في نفوس أصحاب الهمم.