5 مهارات يجب أن يتعلمها طفلك

ترجمة: عزة يوسف

من أهم الأشياء التي يجب أن يتعلمها الطفل، كيفية تطوير مهارات اجتماعية قوية، والتي تتضمن تكوين صداقات وإقامة محادثات وإتقان المهارات التي يحتاجها للنجاح، والتي أوضحها موقع «Only Child World» الأميركي، وهي:

التعاطف:

هو القدرة على فهم ما يشعر به الآخرون، ومهم لتكوين علاقات قوية، ليكون الأطفال مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع المواقف الصعبة، كما إنه ضروري لتنمية شعور قوي بالوعي الذاتي وفهم الآخرين على مستوى أعمق.

التعاون:

يحتاج الأطفال إلى تعلم كيفية التعاون مع أقرانهم، بما يتضمن العمل معا لتحقيق هدف مشترك ومشاركة الموارد والتناوب، حتى يكونوا جزءاً من فريق مع العمل لصالح الجميع، وهو ما يجعلهم ينجحون في الحياة، لأن العمل الجماعي ضروري لتحقيق الأهداف.

المشاركة:

تعني القدرة على التخلي مؤقتاً عن شيء ما لصالح شخص آخر، وهو مفهوم يصعب على العقول الصغيرة فهمه، ولكن من الممكن تطويره بالمثابرة، وتعود أهمية المشاركة إلى جعل الأطفال متعاونين وعاطفيين وأقل عرضة لأن يكونوا أنانيين.

الحدود الشخصية:

ليس من السهل على الأطفال فهم حدود الآخرين واحترامها، ولكن من الضروري أن يتعلموها، بجانب تعلم كيفية وضع حدودهم ومساحتهم الشخصية.



الأخلاق:

التحلي بالأخلاق الحميدة مهارة يجب تدريسها في سن مبكرة والتي تتضمن احترام أنفسهم والآخرين واستخدام آداب المائدة والشكر والامتنان، لأن الأخلاق الحميدة ضرورية في أي موقف.