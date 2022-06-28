رحيل الفنان والممثّل التونسي هشام رستم

ساسي جبيل (تونس)

نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، اليوم الثلاثاء، بكلّ أسى، الفنان والممثّل الكبير هشام رستم الذي وافته المنيّة عن عمر ناهز 75 عاماً، ويعتبر رستم من أبرز الفنانين في مجال التمثيل في تونس، وله عدّة مشاركات محلية ودولية في عدد مهمّ من الأعمال الدرامية والسينمائية.

الراحل عشق المسرح منذ الصغر، وكان يواكب العروض الفنية المسرحية رفقة جدّه، ثمّ اكتشف موهبته الفنان الكبير على بن عياد.

وبعد إحرازه شهادة الباكالوريا سافر رستم إلى فرنسا، ونال عدداً من الشهادات العلمية هناك، منها: دكتوراه في الآداب، وثانية في تاريخ المسرح، وعمل خلال تلك الفترة في فرنسا، وقدّم أعمالاً تلفزيونية وسينمائية قبل أن يقرر العودة إلى تونس لاحقاً.

ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك فيها الراحل هشام رستم، «صفايح من ذهب»، «صمت القصور»، «السيدة»، «التلفزة جاية»، و«زهرة حلب» وغيرها، كما شارك في عدد من المسلسلات الرمضانية ومنها «الناس حكاية»، «حسابات وعقابات»، «يوميات امرأة»، «تاج الحاضرة»، «نجوم الليل»، «أولاد مفيدة»، و«مشاعر»، إلى جانب مشاركاته المسرحية المتعدّدة والثرية.