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مصر.. نقابة المهن الموسيقية تحدد مصير هاني شاكر
هاني شاكر
28 يونيو 2022 20:08

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

تعقد نقابة المهن الموسيقية المصرية اجتماعا طارئا اليوم لحسم أمر استقالة الفنان هاني شاكر التي أعلنها مساء أمس، على الهواء مباشرة فى أحد البرامج التلفزيونية، معبراً عن أسفه وحزنه لما حدث خلال المؤتمرالصحافي الذى عقده لتقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش الاعتذار لعازفي الإيقاع ونقيب المهن الموسيقية. 
ووجه هاني شاكر الشكر لمجلس إدارة النقابة، مؤكدا أنه قرار شخصي لا رجعة فيه، مطالبا الجمعية العمومية للنقابة باختيار الأفضل لمنصب النقيب، لا سيما أن ما جرى من أجواء لا يستطيع من خلالها الاستمرار في المنصب.
وجاءت استقالة هاني شاكر على إثر الاشتباك بين أحد أعضاء النقابة والفنان سعيد الارتيست خلال المؤتمر الصحافى، واعترض ارتيست على حصول مغني المهرجانات الشهير على كارنيه التصريح السنوي من نقابة المهن الموسيقية، قبل عقد المؤتمر الصحافي لتقديم اعتذاره لجميع العازفين.
يذكر أن هذه ليست المرة التي يعلن فيها هاني شاكر استقالته من منصبه، فسبقها مرتين، الأولى في فبراير عام 2016، وذلك بسبب تعرضه لهجوم كبير، وصل لتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية ضده لاتهام أحد حفلات البلاك ميتال بأنها تقيم طقوساً لعبدة الشيطان، ومشاركة عدة عناصر خارجية تستهدف شباب مصر، ورفض مجلس أعضاء النقابة هذه الاستقالة.
والثانية، كانت في يناير 2017، وأعلن هاني شاكر استقالته في بيان عبر صفحته بموقع Facebook موضحا أن السبب هو حالة صمت الجمعية العمومية، وعدم الرد على الهجوم والتطاول الذي تعرض له، بعدما قدم بلاغا ضد عازف الإيقاع سيد الأبيض، الذي يعمل ضمن فرقة النجمة هيفاء وهبي، لوقوعه في العديد من المخالفات التي يحاسب عليها القانون، لكن المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية رفض الاستقالة.

نقابة المهن الموسيقية
مصر
هاني شاكر
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