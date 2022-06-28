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سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح المبنى الإداري بـ«الشارقة للإذاعة والتلفزيون»
سلطان بن أحمد القاسمي خلال افتتاح المبنى الإداري (وام)
28 يونيو 2022 18:27

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر اليوم، المبنى الإداري لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وتجول سموه في أروقة المبنى الجديد الذي صمم ونفذ بأفضل التقنيات وأحدثها لتعزيز العمل الإداري لاستمرار الإنجازات والأعمال الإعلامية الرائدة التي تقدمها الهيئة من خلال مختلف قنواتها وإذاعاتها وكافة أدواتها الإعلامية وللمساهمة في توفير بيئة عمل جاذبة ومميزة. 

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على ما يضمه المبنى من إدارات شملت الإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، ومركز الشارقة للتدريب الإعلامي، وإدارة الإعلام الرقمي، وإدارة تقييم البرامج الإذاعية، وإدارة التسويق والاتصال الحكومي. 
ويضم المبنى 90 مكتباً جرى تصميمها بصورة متجانسة تعزز من بيئة العمل الجماعي وتسهل من آلية التواصل بين الأقسام والموظفين، وتسهم في حث الموظفين على العمل بكفاءة وفاعلية أكبر، كما يضم المبنى قاعات التدريب المجهزة بأحدث الأنظمة المرئية والصوتية لاستقبال وتدريب الموظفين والطلبة ويمكن استخدامها للتدريب عن بُعد مواكبةً للتطور التقني، إلى جانب قاعة مخصصة للاجتماعات. 

وعلى هامش افتتاح المبنى التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بمديري إدارات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتعرف على أبرز المشروعات الإعلامية التي تعمل عليها الهيئة وخطط الدورات البرامجية، وأهم التحديات المستقبلية. 
رافق سموه خلال الافتتاح محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام. 

سلطان بن أحمد القاسمي
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الشارقة
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
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