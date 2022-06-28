عصابة مسلحة تهاجم أحد أكبر معارض الفن في العالم

أفادت مصادر أمنية وإعلامية محلية بمدينة ماستريخت بجنوب هولندا بأن عصابة من أربعة أفراد شنت هجوماً مسلحاً على معرض للفنون بالمدينة، اليوم الثلاثاء، وقاموا بتحطيم صناديق عرض جواهر.

يعد المعرض الأوروبي للفنون الجميلة (تيفاف)، الذي تعرض للهجوم، أحد أكبر المعارض من نوعه في العالم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن المسلحين الأربعة كان بحوزتهم سلاح ناري واحد على الأقل وفأس، وحاولوا فتح صناديق العرض. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، صوراً للصناديق المهشمة.

وتمكن المهاجمون من الفرار. ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا قد تمكنوا من السطو على أي من المعروضات. وهرعت الشرطة إلى الموقع وبدأت في البحث عن الجناة.

وافتتحت فعاليات هذا العام، الجمعة الماضية، على أن تستمر حتى بعد غد الخميس. وعاود المعرض فتح أبوابه للجمهور، بعد عامين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

المصدر: آ ف ب