«أزياء العيد» في نادي سيدات الشارقة

الاتحاد (دبي)

أعلن نادي سيدات الشارقة اعتزامه تنظيم معرض «أزياء العيد» بمقر مركز كولاج «مركز المواهب» خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو المقبل من الساعة 5:00 مساءً لغاية الساعة 9:00 مساءً، بمناسبة حلول عيد الأضحى. ويهدف إلى توفير منصة للمصممات ورائدات المشاريع الناشئة والصغيرة، لعرض منتجاتهن وإبداعاتهن في عالم الأزياء والمجوهرات، ودعمهن في بداية أعمالهن ولتحفزيهن على الاستمرار في الإبداع وتنمية مشاريعهم.

يُشارك في المعرض مجموعة من مصممات الأزياء والأكسسوارات والجهات المعنية بصحة وجمال المرأة، حيث تعرض أحدث المنتجات وتقدم الخيارات المتنوعة التي تلبي متطلبات النساء والفتيات، كما سيرافق تنظيم المعرض إطلاق أنشطة وورش مخصصة للسيدات والأطفال.

وذكرت مدير إدارة الاتصال المؤسسي دعاء المهري أن معرض «أزياء العيد» يهدف إلى دعم مشاريع رائدات الأعمال، كما يقدم للزائرات خيارات الشراء لعيد الأضحى من مختلف المنتجات والسلع، من أزياء وعطور وأكسسوارات ضمن مجالات الأناقة والجمال. واعتبرت أن الحدث يعكس حرص النادي على تنمية مواهب السيدات وتوفير البيئة الملائمة لهن للبدء بتأسيس مشاريعهن المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية النادي وأهدافه لدعم السيدات وتمكينهن في شتى المجالات.