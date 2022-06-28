أبوظبي تمنح الإقامة الذهبية لسلمان خان وكوكبة من نجوم بوليوود

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت أبوظبي منح الإقامة الذهبية لنجم بوليوود الشهير سلمان خان ومجموعة من ألمع النجوم والشخصيات البارزة في صناعة السينما الهندية، في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية الممتدة بين الصناعات الإبداعية في كلا البلدين.وشملت قائمة الحاصلين على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات بجانب خان، ديفيا كومار، جينيليا ديشموك، ريتيش ديشموك، بوشان كومار، أنيس بازمي وأندريه تيمينز. ومُنحت الإقامات الذهبية بالتزامن مع استضافة أبوظبي حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في وقت سابق من هذا الشهر، والذي يعكس حرص المنظّمين والقطاع الإبداعي في أبوظبي على توطيد العلاقة بين الطرفين وبناء إرث ناجح تمتد نتائجه الإيجابية لما بعد حفل توزيع الجوائز لأعوام مقبلة. وتوفر الإقامة الذهبية، التي تمنح حامليها تأشيرة إقامة طويلة بدولة الإمارات، مستويات عالية من المرونة أثناء مزاولة أعمالهم انطلاقاً من دولة الإمارات. ويُذكر أن الحاصلين على الإقامة الذهبية تم ترشيحهم من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التي تتولّى بدورها مهمة مراجعة وتقييم الطلبات المقدمة من الكوادر العاملة في مجالات الفنون البصرية والنشر والفنون الاستعراضية والتصميم والحرف اليدوية والتراث، بالإضافة إلى الألعاب والرياضات الإلكترونية والإعلام، بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، بينما تباشر twofour54 أبوظبي مهمة إصدار التأشيرات. النجم البوليوودي سلمان خان، الذي تربطه علاقة وطيدة بأبوظبي حيث تم تصوير مجموعة من أفلامه، وهي «بهارات» و«سباق 3» و«تايغر زيندا هاي» بدعم لجنة أبوظبي للأفلام، قدم حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، الذي أُقيم في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس يوم 4 يونيو بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ولجنة أبوظبي للأفلام وميرال، وبحضور آلاف الضيوف. وقال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يكتسب قطاع السينما والتلفزيون أهمية متزايدة باعتباره ركيزةً أساسيةً في دعم الصناعات الإبداعية والثقافية بإمارة أبوظبي، ما يؤكد دوره المتنامي كرافد أساسي يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق طموحات الإمارة بخصوص تنويع مصادر دخلها عبر القطاعات غير النفطية. وأضاف: تمثّل الإقامة الذهبية جزءاً محورياً ضمن استراتيجية الاستثمار في القطاعات الإبداعية والثقافية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار درهم، ونحن سعداء بهذه الخطوة التي تمنح زملاءنا في صناعة السينما الهندية، تأشيرات إقامة طويلة. ولا شك أن هذه المبادرة تؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية الممتدة بين قطاعات السينما والتلفزيون في أبوظبي والهند، كما تجسّد التزامنا بمواصلة بناء هذه العلاقة القوية. وقال النجم العالمي سلمان خان: أنا فخور بحصولي على الإقامة الذهبية، لاسيّما وأنه تربطني علاقة وطيدة بأبوظبي التي استضافت تصوير مجموعة من أعمالي الفنية المفضلة. وأنا سعيد بالاحتفال بصناعة السينما الهندية أثناء حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، ولاسيما في هذه المدينة التي أظهرت لنا دعماً شاملاً ومستمراً طوال السنوات القليلة الماضية. واليوم، وبعد الحصول على الإقامة الذهبية، أتطلع إلى العودة مرة أخرى لتصوير أحد أعمالي في المستقبل القريب. وقال هانز فرايكن، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام: أبوظبي وجهة مفضلة لصنّاع الأفلام، إذ تتوافر بها كافة الإمكانيات والمقومات الداعمة لاستضافة الإنتاجات الفنية المحلية والدولية. وستتيح الإقامة الذهبية للنجوم الموهوبين، مثل سلمان خان وزملائه من الممثلين والمخرجين والمنتجين، فرصة تحقيق رؤيتهم الفنية والإبداعية عبر سلسلة واسعة من المواقع الاستثنائية والمرافق المتطوّرة، بدعم المجتمع الإبداعي المحلي الزاخر بالكوادر الفنية المتميّزة. وقالت نورين خان، نائب رئيس جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي: تتمثل الفكرة الرئيسة من استضافة حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي خارج الهند في بناء وتوطيد علاقات الصناعة الإبداعية مع الجهة المستضيفة. واستناداً إلى النجاح الكبير في استضافة نسخة العام 2022 من حفل توزيع الجوائز في أبوظبي، نسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع الإمارة، وأن تصبح الوجهة المفضلة لصنّاع السينما الهندية. لا شك في أن منح الإقامة الذهبية لنخبة من ألمع نجومنا سيتيح لهم سهولة العودة إلى أبوظبي وإنتاج المزيد في الأفلام خارج الهند في الإمارة. وتدعم التأشيرة الذهبية الكوادر الإبداعية الموهوبة في مجالات شتّى، بما فيها الصناعة الثقافية والإبداعية، كما توفر فرص عمل مستدامة في أبوظبي من خلال توفير كافة العوامل والظروف المناسبة التي تؤسس بيئة داعمة للكوادر الإبداعية من مختلف أنحاء العالم للعمل والعيش انطلاقاً من الإمارات، وبالتالي دعم نمو المشهد الإبداعي بالإمارة. ونجحت twofour54، منذ انطلاق هذه المبادرة النوعية، في دعم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إصدار أكثر من 700 إقامة ذهبية في أبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يساهم في تعزيز جاذبية الإمارة أمام المواهب الإبداعية والعقول الفذّة في جميع أنحاء العالم. وتتوقع twofour54 إصدار 300 تأشيرة ذهبية أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وفي المجمل، استفاد أكثر من 130 إنتاجاً فنياً ضخماً من برنامج الخصومات المقدم من لجنة أبوظبي للأفلام والذي يوفر استرداداً نقدياً بنسبة 30% على تكاليف الإنتاج في الإمارة، منذ إطلاقه عام 2013. وتوفر لجنة أبوظبي للأفلام مجموعة واسعة من خدمات الدعم وحلول التصاريح، وإصدار التأشيرات، والموافقات على نصوص العمل والتخليص الجمركي وتصاريح التصوير، بالإضافة إلى استكشاف المواقع المتاحة للتصوير في أنحاء أبوظبي.