مقتل مذيعة مصرية واتهام زوجها

أحمد عاطف (القاهرة) عثرت السلطات الأمنية المصرية، الاثنين، على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها في ظروف غامضة. وبحسب الأمن المصري فقد تم التوصل إلى أن جثة المذيعة المصرية المعروفة إعلاميا بـ"مذيعة الهيروين" والتي تعمل بإحدى القنوات التليفزيونية مدفونة داخل فيلا بالمنصورية في محافظة الجيزة. وذكر الأمن المصري أن القضية بدأت ببلاغ قدمه زوج المذيعة إلى أجهزة الأمن يفيد بتغيب زوجته وأن آخر اتصال جمعهما أخبرته بأنها بصدد الانتهاء من جلسة عناية بشعرها لدى أحد المصففين بنطاق مدينة السادس من أكتوبر وستتحرك بعدها إلى المنزل قبل غلق هاتفها. وتتبع الأمن المصري عبر كاميرات المراقبة خطوط السير المحتملة لها، فيما كشفت التحريات أن المذيعة كانت متزوجة من أحد الأشخاص طوال 8 سنوات، إلا أن خلافا دب بين الزوجين مؤخرا هددت على أثره المذيعة زوجها بإفشاء سره لأسرته. ووفقا لوسائل إعلام محلية فى مصر فإن شخصا وصفته بالشاهد الوحيد في الحادث كشف عن سر القضية بإتهام زوجها بقتلها داخل مزرعة بمركز أبو صير مركز البدرشين فى الجيزة بسبب خلافات زوجية، زاعما أن هناك نشبت مشادة كلامية بينهما فأشهر سلاحه الناري المرخص واعتدى عليها بمنطقة الرأس فأرداها قتيلة. وفقا للمعلومات المتوفرة، فقد أفاد الشاهد أنه كان محتجزا لدى مجموعة أشخاص بالساحل الشمالي خشية كشف أمره إلا أنه تمكن من الهرب وتوجه إلى النيابة العامة وأبلغ عن الواقعة.

المصدر: وكالات