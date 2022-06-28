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هاني شاكر يعلن استقالته من منصب "نقيب الموسيقيين"
هاني شاكر يعلن استقالته من منصب "نقيب الموسيقيين"
28 يونيو 2022 07:40

أعلن الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن "قراره نهائي ولا تراجع فيه".

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة الاثنين من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وخلال مداخلة تلفزيونية، توجه شاكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر "انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة ظهر اليوم من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارا لشعبة عازفي الايقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي".

المصدر: وكالات
هاني شاكر
مصر
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