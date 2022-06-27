قفزة في تكلفة شحن سيارات تسلا ببريطانيا

لندن (د ب أ)

ارتفعت تكلفة شحن بطارية السيارة الكهربائية الأكثر انتشاراً في بريطانيا تسلا موديل 3 بنسبة 37% منذ ديسمبر الماضي مع ارتفاع أسعار الكهرباء في البلاد، وسط توقعات بزيادة جديدة خلال الشهور المقبلة.

وارتفع سعر شحن البطارية باستخدام وحدات الشحن العامة عالية السرعة إلى 48 بنساً لكل كيلووات/ساعة في نهاية مايو الماضي مقابل 35 بنساً لكل كيلووات/ساعة في ديسمبر الماضي.

وتصل تكلفة شحن بطارية السيارة تسلا في المنزل إلى 22.98 جنيه إسترليني، ويمكن أن ترتفع بنسبة 42% تقريباً إلى 32.62 جنيه إسترليني في أكتوبر المقبل.