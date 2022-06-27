الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي
أرشيفية
27 يونيو 2022 23:42

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد المخرج المصري خالد الحلفاوي خروج فيلمه «تسليم أهالي»، خارج السباق السينمائي لموسم عيد الأضحى، على أن يطرح بدور العرض أول أغسطس المقبل، وقال لـ«الاتحاد»، إن سبب التأجيل يتعلق بجهة الإنتاج رغبه في عرضه بأكثر من 60 دار عرض.

تدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الاجتماعية حول شخصية «زاهية» و«خليل صدقي»، والذين يلعب دوريهما دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الزوجين الذين يسعيان للهجرة إلى كندا من أجل تحقيق أحلامهما، ومع الأحداث تظهر «لوسي»، فتنقلب حياتهما رأساً على عقب بسبب إعجابها بزوج «زاهية»، تأليف شريف نجيب، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وعمرو وهبة.

كما تشهد الأحداث ظهوراً خاص للراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت في 7 أغسطس العام الماضي، وتجسد شخصية موظفة في الشهر العقاري وتقع في غرام بيومي فؤاد، وتشهد علاقتهما العديد من المفارقات الكوميدية.

وتعود دنيا بهذا العمل إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أفلامها «لف دوران»، مع أحمد حلمي، وحقق إيرادات 2.2 مليون دولار أميركي واستمر عرضه 125 أسبوعاً.

آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
الإمارات
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
اليوم 17:53
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:48
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©