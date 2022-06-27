«تسليم أهالي» يخرج من موسم الأضحى السينمائي

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد المخرج المصري خالد الحلفاوي خروج فيلمه «تسليم أهالي»، خارج السباق السينمائي لموسم عيد الأضحى، على أن يطرح بدور العرض أول أغسطس المقبل، وقال لـ«الاتحاد»، إن سبب التأجيل يتعلق بجهة الإنتاج رغبه في عرضه بأكثر من 60 دار عرض.

تدور أحداث الفيلم في إطار الكوميديا الاجتماعية حول شخصية «زاهية» و«خليل صدقي»، والذين يلعب دوريهما دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الزوجين الذين يسعيان للهجرة إلى كندا من أجل تحقيق أحلامهما، ومع الأحداث تظهر «لوسي»، فتنقلب حياتهما رأساً على عقب بسبب إعجابها بزوج «زاهية»، تأليف شريف نجيب، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وعمرو وهبة.

كما تشهد الأحداث ظهوراً خاص للراحلة دلال عبد العزيز، التي رحلت في 7 أغسطس العام الماضي، وتجسد شخصية موظفة في الشهر العقاري وتقع في غرام بيومي فؤاد، وتشهد علاقتهما العديد من المفارقات الكوميدية.

وتعود دنيا بهذا العمل إلى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أفلامها «لف دوران»، مع أحمد حلمي، وحقق إيرادات 2.2 مليون دولار أميركي واستمر عرضه 125 أسبوعاً.