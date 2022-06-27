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موجة حر «قياسية» تجتاح أوروبا
موجة حر «قياسية» تجتاح أوروبا
28 يونيو 2022 01:09

تجتاح دول أوروبا الغربية موجة حارة، بلغت خلالها درجات الحرارة مستويات قياسية، ما ضاعف المخاوف من تحول هذه المعدلات غير المسبوقة إلى اعتيادية،  نتيجة - فيما يبدو - للاحتباس الحراري العالمي.

وسجلت مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا 41 مئوية وهي أعلى درجة في تاريخها، حسبما أفادت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

وواجه الناس في معظم المدن الأوروبية بالمظلات الشخصية واللجوء إلى النوافير بعدما أصبح الماء الحل الوحيد لمواجهة الحرارة المرتفعة، فيما ظهرت طوابير طويلة ضمت مئات الأشخاص والسيارات أمام منتجعات السباحة.

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