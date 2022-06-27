«مكتبة محمد بن راشد» تستقبل 20 طفلاً من «أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

زارت مجموعة من أطفال مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، مكتبة محمد بن راشد، الصرح الثقافي والعلمي الجديد في دبي، لتكون بذلك أول زيارة لمجموعة من أصحاب الهمم إلى المكتبة بعد أيام على افتتاحها رسمياً، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز وتعميم ثقافة المطالعة ودعم الإبداع والمعرفة والفنون وتوفير منصة معرفية للعقول الإبداعية في المنطقة والعالم.

جال الأطفال خلال زيارتهم للمكتبة على مختلف مرافقها، واطلعوا على مختبراتهم المتخصصة بالتحويل الرقمي وما تحتضنه من مركز للمعلومات، والمكتبة العامّة، ومكتبة للدوريات وأخرى للخرائط والوسائط والفنون والإعلام والمنشورات السمعية والبصرية، إلى جانب مكتبة الشباب وغرف للدراسة ومكتبة للمجموعات الخاصة.

وتوقفت المجموعة طويلاً في «مكتبة الأطفال» التي تحتوي ركناً لقراءة القصص وكتب الأطفال وأنشطة أخرى تساهم في توسيع إدراك الأجيال الناشئة، كما اختبروا ما تضمه مكتبة الطفل من مجموعة متنوعة من الكتب والإصدارات التي تستهدف الأطفال من أصحاب الهمم مثل الكتب الناطقة، وكتب «برايل» والكتب الحسية.

دمج أصحاب الهمم

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمكتبة محمد بن راشد: «حرصنا منذ اللحظات الأولى لتأسيس المكتبة على تجهيزها بأحدث التقنيات والأدوات التي تسهم في دمج أصحاب الهمم في الحياة العامة وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم عبر القراءة والاستماع إلى مجموعة مميزة من الكتب والمصادر بما يدعم تكاملهم مع محيطهم الخارجي».

وتابع المزروعي، أن مكتبة محمد بن راشد تمثل اليوم أحد أبرز المكتبات الصديقة لأصحاب الهمم محلياً وإقليمياً، حيث جهُّزت جميع مساحاتها لتناسب هذه الفئة وتوفر لهم الوصول إلى كافة المكتبات التخصصية عن طريق الكراسي المتحركة أو المصاعد مع توفير مساحات للكراسي المتحركة داخل مناطق القراءة»، مؤكداً «أن مكتبة محمد بن راشد مكان للجميع ترحب بالزوار من مختلف الاهتمامات والخلفيات الثقافية والعرقية والشرائح المجتمعية والعمرية وتوفر لهم حرية الوصول إلى موارد المكتبة لتعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز وحدة وتكامل المجتمع».

قائد ملهم

وأشادت د. نادية خليل الصايغ، المدير العام لمركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة بالتجارب النوعية والقيم المعرفة التي تقدمها المكتبة للزوار، قائلة: «مكتبة محمد بن راشد تجسيد نوعي لرؤية قائد ملهم حرص على الاستثمار في الإنسان كعنصر أساسي في مسيرة التنمية المستدامة والشاملة، ولذلك جاءت المكتبة صرحاً فكرياً حاضناً للثقافة والإبداع والمبادرات والمشاريع الفكرية والمعرفية، مع الحرص على أن تتمكن كافة شرائح المجتمع من الاستفادة منها، وخاصة أصحاب الهمم الذين يحظون بالكثير من عوامل التمكين في المكتبة».

وأضافت الصايغ: «نؤمن في مركز المشاعر الإنسانية بأهمية كل إنسان في رحلة التنمية، وأن الكل قادر على وضع بصمته على مسيرة وطنه وعائلته ومجتمعه من خلال الإدماج الصحيح لأصحاب الهمم وضمان التوعية بإمكانياتهم وتشجيع جهود تكاملهم مع محيطهم، بما يحقق لهم ذاتهم ويدعم في الوقت عينه تطور المجتمعات الإنسانية، ومن هنا حرصنا على تعريف أطفالنا بالمكتبة ومرافقها وتشجيعهم على الاستفادة مما تقدمه لهم على المستويات كافة».

لوحة إبداعية

وفي ختام الزيارة، قدم الأطفال لوحة من إبداعاتهم تجسد رؤيتهم لمكتبة محمد بن راشد بتصميمها الفريد وموقعها المميز ورسالتها السامية التي تؤكد من خلالها دور المعرفة في بناء نموذج دبي التنموي وفي مسيرة الإنسانية عموماً.

يذكر أن الزيارة التي ضمت 20 طفلاً من أصحاب الهمم، تأتي في إطار الجولات التي ينظمها مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة لأطفاله بشكل دوري على أهم المعالم والمرافق في دبي ودولة الإمارات، وسبق لمجموعة من أطفال المركز زيارة متحف المستقبل في التاسع من يونيو الجاري للاطلاع على تجاربه المميزة.