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أوركسترا الشباب تُقدم أولى حفلاتها في المجمّع الثقافي
أوركسترا الشباب منصة جديدة للمواهب الموسيقية (من المصدر)
28 يونيو 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعاليات «برنامج أبوظبي للموسيقى» السنوي، الحفل الأول بين أربع حفلات موسيقية خاصة تحييها أوركسترا الشباب خلال عام 2022.
تُعد أوركسترا الشباب منصة جديدة تهدف إلى تمكين المواهب الموسيقية الشابة في العاصمة الإماراتية من إبراز مواهبهم عبر المشاركة في البرامج التعليمية، والتدريبات، والحفلات الموسيقية على مدار العام.
تُقام أولى الحفلات في المجمّع الثقافي اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المعهد الدولي للموسيقى، وستؤدي الأوركسترا عروضاً متنوعة للعزف المنفرد، والأوركسترا من عصر الباروك (العصر الكلاسيكي)، يعزفها كبار الموسيقيين والمواهب الواعدة في عالم الموسيقى من أعضاء أوركسترا الشباب، من ضمنها مقطوعات موسيقية لـ«باخ»، «موزارت» و«فيفالدي».  
ويتم حالياً إجراء تجارب الأداء لجميع الموسيقيين الراغبين بالانضمام إلى الأوركسترا، بالتزامن مع دعوة جميع طلاب الموسيقى المهتمين للتقديم، على أن يتم اختيار الناجحين بعد اجتيازهم اختبار متخصص، علماً بأنّ المستويات والصفوف المقبولة لإجراء الاختبار هي أوركسترا الصغار (للمراحل الدراسية من 3 ولغاية 5)، وأوركسترا الكبار (للمراحل الدراسية السادسة وما فوق).
ويتضمن «برنامج أبوظبي للموسيقى» هذا العام، حفلات «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» و«أمسيات» و«بيت العود» و«موسيقى إماراتية»، والتي ستقام في كافة أرجاء الإمارة، علماً بأنّه سيتم الكشف عن أجندة هذه الفعاليات قريباً.

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