5 عادات صباحية تنقص الوزن

القاهرة (الاتحاد)

تتطلب عملية إنقاص الوزن استراتيجية كاملة للنظام الغذائي والتمارين ونمط الحياة، إلا أن هناك بعض التغييرات الطفيفة يمكن أن تسرع خسارة الوزن الزائد، حيث ذكرت جريدة «Times of India»، أن هناك بعض العادات الصباحية التي قد تساعد في التخلص من البدانة بشكل أسرع، ومنها:

استيقظ مبكراً:

حتى يمكنك أن تستيقظ مبكراً، يجب أن تنام مبكراً أيضاً، الأمر الذي ينظم دورة نومك وهو الأمر الضروري لفقدان الوزن، ومع النوم 8 ساعات كل ليلة، يصبح التمثيل الغذائي الخاص بك في أفضل حالاته، كما يمنحك الاستيقاظ مبكراً أيضاً وقتاً كافياً للتخطيط ليومك وتمارينك وإعداد وجبة إفطار صحية وإكمال الأعمال المنزلية المهمة قبل بدء يومك.

التأمل:

لا توجد طريقة أفضل لبدء يومك من ممارسة التأمل لمدة 10-15 دقيقة في الصباح، حيث يهدئ عقلك ويساعد في توجيه طاقتك الداخلية نحو المزيد من الإنتاجية والإيجابية، كما يخفف من التوتر والقلق ويحفز الجهاز العصبي ويحسن تدفق الدم.

الماء الدافئ:

يؤدي تناول كوب كبير من الماء الدافئ في الصباح إلى تحسين عمل الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، كما أنه يساعد في تخفيف احتقان الأنف وتحسين الجهاز العصبي المركزي.

الإفطار الصحي:

الإفطار أول وأكبر وجبة في اليوم، ويُنصح دائماً بتناول وجبة غنية بالبروتينات في الصباح بحيث تجعلك غير جائع لفترة أطول، وتساعدك في القيام بالتمارين وتحسن مزاجك وتنظم مستوى السكر في الدم.

الرياضة:

اتفق الخبراء على أن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر لها نتائج أفضل من المساء، حيث إنها تحسن دورة نومك، كما تساعد على مواصلة مهامك اليومية بنشاط، إضافة إلى أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة يحرق المزيد من الدهون لأن جسمك يستخدم مخازن الدهون الموجودة بالفعل أثناء جهد التمرين، بدلاً من استخدام الطعام الذي تناولته للتو كوقود.