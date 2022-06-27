الثلاثاء 28 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
نسج أكبر سجادة كليم في العالم
سجادة كليم التي يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة
27 يونيو 2022 20:27

أعلنت طهران الاثنين أنها نسجت يدوياً سجادة كليم يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصِفَت بأنها الأكبر في العالم.

وقال التلفزيون الحكومي إن "سجادة الكليم هذه التي يبلغ حجمها سبعة أمتار في 15 متراً أي 105 أمتار مربعة، هي نتاج عمل سبعة نساجين رئيسين وثلاثة نساجين مساعدين من مدينة قيروكارزين بجنوب إيران".

ويستخدم الكليم بشكل رئيس في تركيا وباكستان وإيران وأفغانستان، وهو نوع من النسج الشرقي المسطح يتسم بزخارف ذات أشكال نباتية، ويعود أصله إلى البدو الآسيويين الذين استخدموه في الخيام لحماية أنفسهم من البرد والرطوبة.

المصدر: وكالات
إيران
سجادة رائعة من الزهر الأبيض
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
الإمارات
بدء تحكيم جائزتي «حمدان بن راشد التعليمية» و«العالمي للموهوبين»
اليوم 17:53
أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غدا
اليوم 17:48
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
الإمارات
الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة الصحة العالمية بشأن استئصال شلل الأطفال
اليوم 17:43
بعثة الحج الرسمية
الإمارات
بعثة الحج الرسمية تغادر إلى الأراضي المقدسة
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©