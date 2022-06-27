نسج أكبر سجادة كليم في العالم

أعلنت طهران الاثنين أنها نسجت يدوياً سجادة كليم يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصِفَت بأنها الأكبر في العالم.

وقال التلفزيون الحكومي إن "سجادة الكليم هذه التي يبلغ حجمها سبعة أمتار في 15 متراً أي 105 أمتار مربعة، هي نتاج عمل سبعة نساجين رئيسين وثلاثة نساجين مساعدين من مدينة قيروكارزين بجنوب إيران".

ويستخدم الكليم بشكل رئيس في تركيا وباكستان وإيران وأفغانستان، وهو نوع من النسج الشرقي المسطح يتسم بزخارف ذات أشكال نباتية، ويعود أصله إلى البدو الآسيويين الذين استخدموه في الخيام لحماية أنفسهم من البرد والرطوبة.