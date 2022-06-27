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الملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا.. والسبب
أرشيفية
27 يونيو 2022 20:02

وصلت الملكة إليزابيت الثانية (96 عامًا) إلى اسكتلندا الاثنين في زيارة تستمر أسبوعاً لحضور العديد من النشاطات الملكية، مع عدد من أفراد عائلتها.

لم يُعلن عن رحلتها لحضور "أسبوع هوليرود" هذا إلا في اللحظة الأخيرة، كما تجري العادة الآن، كونها تواجه صعوبة في المشي.

والتقطت صورة للملكة وهي تبتسم وترتدي زياً أزرق اللون وتتكئ على عصا في قصر هوليرود في إدنبرة، بمناسبة مراسم "حفل المفاتيح"، حيث تسلم الملكة تقليديًا مفاتيح المدينة ويتم استقبالها في "مملكة اسكتلندا القديمة والمتوارثة".

ورافقها ابنها إدوارد وزوجته صوفي.

يعود آخر ظهور للملكة إلى 22 يونيو، عندما التقت في قلعة وندسور، حيث تقيم الآن، حاكمة نيو ساوث ويلز في أستراليا.

احتفل البريطانيون على مدار أربعة أيام في مطلع شهر يونيو بذكرى مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش.

أطلت حينها ثلاث مرات على شرفة قصر باكينغهام. بمناسبة هذا اليوبيل البلاتيني، أكدت الملكة عزمها على الاستمرار في خدمة رعاياها "بأقصى طاقتها، مدعومة من أسرتها".

غالبًا ما يمثلها ولي العهد الأمير تشارلز (73 عامًا) الذي سيشارك أيضًا في العديد من الأحداث في إطار "أسبوع هوليرود" هذا في اسكتلندا.

المصدر: وكالات
بريطانيا
اسكتلندا
الملكة اليزابيث الثانية
الملكة اليزابيث
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