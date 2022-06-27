جامعي يقتل 60 فأر تجارب انتقاماً من زميلته!

شعبان بلال (القاهرة) واقعة غريبة شهدتها إحدى الجامعات المصرية، حيث قام معيد بقتل 60 فأرا بوضع مادة سامة في أرض المعمل والأقفاص ومياه الشرب، لإفساد تجارب زميلته التي تعمل على رسالة الماجستير.

أثناء قيام الباحثة "هاجر" المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بقنا (جنوب مصر) بمتابعة المعمل والتجارب التي تقوم بها لاحظت وجود مادة سامة داخل الأقفاص ونفوق جميع فئران التجارب وعددها 60 فأرا.

تقدمت الباحثة ببلاغ للشرطة اتهمت فيه زميلها المعيد بالكلية بارتكاب الواقعة، معللة ذلك بتعمده إفساد تجربتها البحثية وتعطيلها عن الحصول على رسالة الماجستير، وكشفت تحقيقات النيابة صحة الاتهام وإتلاف المعيد للمادة البحثية.

عاقبت محكمة الجنح المعيد بالحبس 6 أشهر، وكفالة 50 جنيها (لوقف تنفيذ الحكم)، وذكرت مصادر أن جامعة جنوب الوادي التي شهدت الواقعة قررت وقف المعيد عن العمل.