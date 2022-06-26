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إنستجرام:  اختبار أداة لتوثيق عمر المستخدم
إنستجرام:  اختبار أداة لتوثيق عمر المستخدم
27 يونيو 2022 00:48

سان فرانسيسكو (د ب أ)

تختبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين توثيق أعمارهم بهدف مساعدة المنصة في تقديم محتوى يناسب عمر المستخدم، وقالت المنصة إنها بدأت اختبار خاصية تتيح للمستخدم سؤال المستخدمين الآخرين عن أعمارهم وعن أدلة يثبت ذلك، أو استخدام تكنولوجيا لتحديد عمر المستخدم من خلال صور الفيديوهات الخاصة به. وكجزء من التجربة، فعندما يحاول شخص ما تعديل تاريخ ميلاده على موقع إنستجرام من أقل من 18 عاماً إلى أكبر من 18 عاماً، سيسأل إنستجرام المستخدم عن تأكيد سنه، سواء من خلال تحميل صورة بطاقة الهوية أو تسجيل فيديو لنفسه، أو مطالبة الأصدقاء المشتركين بتأكيد عمره.

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