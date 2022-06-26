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مصادرة 25 عملاً منسوباً إلى «باسكيا»
مصادرة 25 عملاً منسوباً إلى «باسكيا»
27 يونيو 2022 00:48

واشنطن (أ ف ب)

صادر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي 25 عملاً منسوباً إلى جان ميشال باسكيا، كانت معروضة في متحف أورلاندو للفنون بفلوريدا، بسبب شكوك في أصالتها، وكانت الأعمال غير معروفة على نطاق واسع قبل افتتاح المعرض في فبراير، ويدعي صاحبا الأعمال، وهما تاجر فنون ورجل متقاعد، وكذلك مدير المتحف، أن باسكيا رسمها عام 1982 وباعها مقابل 5 آلاف دولار لكاتب السيناريو التلفزيوني الراحل ثاد مامفورد، الذي احتفظ بها في غرفة تخزين ونسي أمرها لمدة 30 عاماً، وإذا تم تأكيد أصالتها، فقد تراوح قيمة أعمال باسكيا بين 25 و100 مليون دولار.

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