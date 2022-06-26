إطلاق أول صاروخ من ميناء فضائي تجاري في أستراليا

سيدني (رويترز)

بعد تأجيل العد التنازلي عدة مرات بسبب الرياح الشديدة، أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا»، صاروخاً من الصحراء النائية في شمال أستراليا مساء أمس، في أول عملية إطلاق تجاري إلى الفضاء في أستراليا والأولى للوكالة من ميناء فضائي تجاري، ويقطع الصاروخ 300 كيلومتر في الفضاء ويحمل أجهزة لقياس الأشعة السينية التي تنتجها الغازات الساخنة التي تملأ الفراغ بين النجوم للمساعدة في دراسة كيفية تأثيرها على نشوء المجرات وتطورها، وتخطط «ناسا» لإطلاق صاروخين آخرين من نفس الموقع خلال الشهر المقبل لمساعدتها في استكشاف تأثير ضوء النجم على قابلية الكواكب للسكنى.