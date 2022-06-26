لمشاهدة رسائل «واتساب» المحذوفة.. عليك بهذه الخطوة

الاتحاد - أبوظبي

يتيح تطبيق التراسل الفوري «واتساب» حذف الرسائل، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي.

ويمكن لمستخدمي هواتف تعمل بـ«أندرويد» و«iOS» و«ويندوز» أن يحذفوا الرسائل، ويعتقد كثيرون أنهم تخلصوا مما حذفوه بشكل نهائي.

ويرى الطرف الذي يستقبل الرسالة علامة على أن المُرسل قام بحذف رسالة ما، لكن بوسعه أن يلجأ إلى خاصية النسخ الاحتياطي «backup» من أجل الاطلاع على الرسالة المحذوفة.

وللاطلاع على هذه الرسائل المحذوفة، يكفي أن يقوم الشخص بخطوات بسيطة، أولها إزالة تطبيق «واتساب» الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، من الهاتف ثم إعادة تحميله والتسجيل فيه، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».

وعندما يسجل المستخدم للدخول إلى التطبيق، يكون بوسعه أن يستعيد كافة المحادثات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، وعندئذٍ يجري عرضها كما لو أنها لم تتعرض للحذف.



