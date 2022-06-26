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دنيا
محامي قاتل طالبة المنصورة يفجر «مفاجأة»!
محامي قاتل طالبة المنصورة يفجر «مفاجأة»!
26 يونيو 2022 18:10

الاتحاد - أبوظبي

بدأت الأحد أولى جلسات محاكمة شاب مصري أقر بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بحسب «فرانس برس».

والأربعاء، أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ«قتل الطالبة المجني عليها نيرة (أشرف)، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، قاصدًا إزهاق روحها».

وكان المتهم «أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها»، بحسب بيان النائب العام.

ومن محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، قال محامي المتهم أحمد حمد، إن الجلسة المقبلة مقررة الثلاثاء.

وأضاف، أن القضية ستشهد مفاجآت وأدلة جديدة ستغير وجهة نظر الرأي العام المنزعج من الحادثة، وفقاً لموقع العربية.

وأوضح أحمد حمد في فيديو قصير قبيل المحاكمة إنه سيطلب التأجيل والانفراد بموكله بعد الجلسة، رافضاً الرد على سؤال حول الوضع النفسي للمتهم.

وسمحت السلطات بتصوير هذه المحاكمة من قبل وسائل الإعلام، بعد ما أثارته القضية من جدل وغضب على منصات التواصل الاجتماعي.

مصر
جريمة قتل
المنصورة
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