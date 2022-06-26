أربعيني يعود للحياة بعد توقف القلب 35 دقيقة!

أحمد عاطف (القاهرة)

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار في محافظة البحيرة (شمال مصر) في إعادة مريض للحياة بعد توقف القلب لمدة 35 دقيقة، بعمل 11 دورة إنعاش قلبي رئوي. الأطباء المعالجون يصفون الحالة بالمعجزة، وأنها عودة للحياة من الموت، وهي أيضاً حالة فريدة أربكت حسابات الجميع بالمستشفى، وأكدوا أنها من المرات النادرة الحدوث في مصر والعالم.واعتبر الأطباء أنهم أمام حدث خارق في هذه الحالة، حتى وإن كان العلم لا يقف عند حدود معينة وليس له مقاييس ينتهي عندها، لكن إرادة الله فوق كل الاعتبارات.

وكشفت المصادر الصحية عن كواليس الواقعة التي بدأت بوصول مريض في الثانية والأربعين من عمره إلى مستشفى كفر الدوار العام، يعاني من آلام شديدة بالصدر فتم عمل رسم قلب له في الحال، وتبين وجود جلطة بالقلب وأثناء فحصه ومحاولة إنقاذه حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب وارتجاف بطيني.

تم استدعاء فريق متخصص وعمل إنعاش قلبي رئوي متقدم بسبع صدمات كهربائية، والأدوية اللازمة في مثل هذه الحالات واستمر الإنعاش لمدة 35 دقيقة، تم خلالها عمل 11 دورة إنعاش، إلا أن القلب كان يتوقف ثم يعود للحياة من جديد مع كل دورة.

ولفتت الجهات الصحية إلى أن دورة الإنعاش القلبي يتم خلالها إعادة تقييم المريض بين كل دورة وأخرى، ولو احتاج لصدمة كهربائية، يتم عملها لحين عودة القلب للنبض من جديد، مشيرة إلى تجلي عناية الله له وعاد بعدها القلب إلى النبض من جديد، ثم عاود التنفس الطبيعي، فتم فصل جهاز التنفس الاصطناعي وانتظمت العلامات الحيوية وضغط الدم ودرجة الوعي لتصبح طبيعية، وبدأ المريض التحدث والإدراك.