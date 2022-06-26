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اكتشاف نادر لصغير ماموث محنط
اكتشاف نادر لصغير ماموث محنط
26 يونيو 2022 16:10

وقع عمال في حقول للذهب في كلوندايك في أقصى شمال كندا على اكتشاف نادر، إذ عثروا على بقايا محنطة لرضيع ماموث صوفي كامل تقريبا.
وقال عالم الأحافير غرانت زازولا في بيان إن هذا الحيوان "رائع وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة"، مبدياً حماسته لمعرفة المزيد قريبا عن صغير الماموث هذا، وهو على الأرجح أنثى سميت "نون تشو غا" أي "صغير حيوان ضخم" بلغة السكان الأصليين، مع بشرة ووبر في وضع سليم.
وعُثر على البقايا عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوب مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية.
ويُرجَح أن هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة.
وهذا أول ماموث محنط شبه مكتمل يُعثر عليه في مثل هذه الحالة الجيدة من الحفظ في أميركا الشمالية.

المصدر: وكالات
الماموث
كندا
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