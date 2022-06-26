مصر.. تأجيل محاكمة المُتهم بقتل طالبة المنصورة وحظر النشر

أحمد عاطف (القاهرة) أجلت محكمة مصرية، الأحد، جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة لجلسة 28 يونيو المقبل للاطلاع وحظر النشر في القضية التي شغلت الرأي العام في مصر على مدار الأيام الماضية. وشهد الجلسة الأولى من المحاكمة أول ظهور للمتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف بسبب قصة حب لم تكتمل، حيث ظهر المتهم مرتدياً بدله بيضاء والمعروفة بزي الحبس الاحتياطي. واستمعت محكمة جنايات المنصورة إلى المتهم الذي اعترف بقتل نيرة أشرف بعد تخطيطه التخلص منها أمام أسوار الجامعة، فيما طالب دفاع المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة بعرض موكله على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات والكشف على قواه النفسية والصحية، كما طلب إجراء مقابله مع المتهم. وكانت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية (شمال مصر) شهدت جريمة قتل مروعة، راحت ضحيتها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، بعدما سدد لها زميلها عدة طعنات متفرقة بجسدها ونحرها من رقبتها أمام بوابة جامعة المنصورة. وكان النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد للطالبة نيرة أشرف عبدالقادر، عمدًا مع سبق الإصرار، لافتة إلى أنه بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططًا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، موعدًا لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيًا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى ما إن وصلت أمام الجامعة باغتها وطعنها حتى القتل.