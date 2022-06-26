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دور بطولي جديد لمحامية جوني ديب
دور بطولي جديد لمحامية جوني ديب
26 يونيو 2022 09:11

تصدرت المحامية الأميركية الشهيرة كاميل فاسكيز (محامية الممثل جوني ديب)، العناوين مجددا، بعد أسابيع من «شهرتها المفاجئة» بسبب ظهورها الذي أثار الإعجاب خلال المحاكمة الشهيرة.
وقال موقع «تيم إم زي»، إن فاسكيز كانت على متن رحلة «أمريكان أيرلاينز» من لوس أنجليس إلى نيويورك، عندما سقط رجل سبعيني على رأسه خلال الرحلة.

ثم طلب المضيفون المساعدة، لتنطلق فاسكيز إلى المساعدة. وتمكنت فاسكيز من الاتصال بزوج أختها، الطبيب، الذي أرشدها بدوره إلى الخطوات اللازمة للتحقق مما إذا كان الرجل يعاني من نوبة قلبية بسبب نزيف في المخ بعد السقوط. وفقا لسكاي نيوز.

حتى أن حارسها الشخصي استخدم ساعة شركة أبل الرقمية الخاصة به لمراقبة معدل ضربات قلب الرجل. بعد ذلك، تمكن الجراح الموجود على متن الطائرة من التقدم وتولي المهمة، وأخبرت إحدى المضيفات فاسكيز أنها كانت «المرأة المعجزة». 

 

المصدر: وكالات
طائرة
جوني ديب
آمبر هيرد
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