6 مشاهير عانوا عُسر القراءة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف موقع «Times of India»، عن أن هناك الكثير من النجوم والمشاهير في هوليوود وبوليوود، عانوا عُسر القراءة، رغم أنه لا يبدو عليهم ذلك، وذكر أن من أهمهم:

أبهيشيك باتشان:

نظراً لسحره وجاذبيته الآسرة، لا يمكن لأحد أن يتخيل أن الممثل أبهيشيك باتشان عانى عُسر القراءة في طفولته، إلا أن فيلم «نجوم على الأرض» كشف لأول مرة عن معاناة النجم الشهير من هذا الاضطراب للجماهير.

هريثيك روشان:

يعتبر هذا الممثل والراقص والمنتج ورجل الأعمال الشهير واحداً من أغنى وأغلى الممثلين أجراً في الهند، إلا أنه عندما كان طفلاً عانى عُسر القراءة، حيث يقال إنه خضع للعلاج المكثف للتغلب على هذه الحالة.

سلمى حايك:

تم تشخيص الممثلة المكسيكية الأميركية سلمى حايك بعُسر القراءة أثناء طفولتها، وكذلك بعد أن كبرت وتفوقت كطالبة.

توم كروز:

تم تشخيص النجم المشهور بأدواره في سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة» بأنه عانى عُسر القراءة في سن السابعة، غير أنه تمكن بعد نضجه من تحقيق النجاح الباهر في صناعة السينما ليصبح أحد أعظم الممثلين في هوليوود.

شير:

ما لا يعرفه الناس عن المغنية الأميركية الشهيرة «شير» أنها عانت عُسر القراءة وعُسر إجراء المسائل الحسابية أثناء صغرها، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تصبح إحدى أشهر المغنيات حول العالم.

روبن ويليامز:

تم تشخيص النجم الراحل روبن ويليامز بعُسر القراءة الشديد أثناء طفولته، حيث إنه كان لا يخجل من الإفصاح عن ذلك في اللقاءات التي يجريها، غير أنه أصبح أحد أساطير الممثلين والكوميديين في هوليوود.