أكثر الدول استهلاكاً للقهوة

ترجمة: عزة يوسف

القهوة من المشروبات الأكثر استهلاكاً على الكوكب، وثاني أكبر سلعة متداولة بعد النفط خلال العام الجاري، وتحظى بشعبية كبيرة في العالم، وقد ألقى موقع «Ranking Royals» للمنوعات الضوء على أكثر الدول المستهلكة للقهوة.

فنلندا

هي أكبر مستهلك للقهوة في العالم من حيث الفرد، حيث يستهلك الفنلندي ما يقرب من أربعة أكواب يومياً في المتوسط، لدرجة أن تناولها جزء متأصل في ثقافتهم، حتى إن القانون ينص على أن العمال يأخذون استراحة لشرب القهوة مرتين على الأقل يومياً، كما أنهم يتبنون الطريقة التقليدية لتخمير القهوة ويفضلون التحميص الخفيف للحبوب.

النرويج

يتناول الفرد هناك ثلاثة أكواب بشكل يومي في المتوسط، وقد تزيد تلك النسبة بسبب برودة الطقس، وخلال يوم العمل يأخذ النرويجيون استراحات عدة لتناول القهوة، وكذلك بعد الإفطار والعشاء، وحتى خلال الدراسة أو القراءة.

الدنمارك

لا غنى للدنماركيين عن القهوة خلال اليوم، سواء في العمل أو بعد الوجبات، وقد شهدت القهوة العديد من التعديلات هناك، وهم يعتمدون بشكل كبير على القهوة المميزة المحمصة محلياً وتقدمها المحامص الصغيرة رائعة لأسعد مدينة في العالم.

آيسلندا

آيسلندا مثل جيرانها في شمال أوروبا، يرسخ في ثقافتها حب القهوة، وهناك يتم تخمير بعض أفضل أنواعها على مستوى العالم في المقاهي الخاصة.

هولندا

لا يفضل الهولندي المقاهي المتطورة والمشروبات المتكلفة، بل يكتفي بفنجان قهوة بسيط بصحبة أحد الأصدقاء ويتم تقديمها في المنزل مع البسكويت والمعجنات ويستهلك الفرد متوسط 2.4 فنجان يومياً.

السويد

تشتهر السويد بما يطلق عليه «فيكا»، وهي تناول مشروب القهوة مع المعجنات خلال لقاء الأصدقاء، ويُعرف السويديون بإدمانهم للقهوة التي تعتبر من مظاهر المشاركة الاجتماعية ويتناول الشخص متوسط 1.8 كوب يومياً.