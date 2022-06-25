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بعد 114 عاماً «توبليرون» خارج سويسرا
بعد 114 عاماً «توبليرون» خارج سويسرا
26 يونيو 2022 00:51

زوريخ (سويسرا) (أ ف ب)

سيتعين على «توبليرون» إزالة عبارة «من سويسرا» من أغلفة منتجاتها، إذ إن الشوكولا الشهير المصنوع من مثلثات على شكل جبل لن يُصنع حصراً في بلده الأصلي اعتباراً من العام المقبل.
وتُصنع حالياً شوكولا «توبليرون» التي تأسست عام 1908 في مصنع عائلة توبلر، حصرياً في العاصمة السويسرية برن.
لكنّ مالك العلامة التجارية، عملاق الأغذية الأميركي «مونديليز إنترناشونال»، قال إنه سيفتح خط إنتاج جديداً لشوكولا «توبليرون» في سلوفاكيا بحلول نهاية عام 2023 «للاستجابة للطلب المتزايد».
وقالت شركة «مونديليز انترناشونال» إنها ستواصل الاستثمار في مصنع برن «موطن توبليرون».

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