حملة مصرية تجمع 40 مليون جنيه لإنقاذ الطفلة «رقية»

شعبان بلال (القاهرة)

نجحت حملة شعبية مصرية في جمع أكثر من 40 مليون جنيه لإنقاذ طفلة مريضة بضمور العضلات الشوكي بمحافظة الإسكندرية، بعد أيام من تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي والرأي العام في الشارع المصري.

وعلى مدار 7 أيام، تصدرت الطفلة المصرية رقية محمد رضا الأكثر تداولاً وبحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب مرضها بضمور العضلات وحاجتها إلى 40 مليون جنيه لإجراء العملية الجراحية، لتبدأ حملة واسعة لجمع التبرعات لإنقاذها.

واحتفلت أسرة الطفلة رقية وجيرانها بمحافظة الإسكندرية بـ«الزغاريد والطبول والأغاني»، مساء أمس، بعد النجاح في جمع 40 مليون جنيه ثمن علاجها من المرض.

وقالت أسرة الطفلة، في تصريحات سابقة، إن رقية ولدت مثل أي طفل طبيعي ولم تكن تشتكي من شيء إلى أن وصلت إلى عمر ستة أشهر وبدأت الأعراض تظهر عليها، وهي عبارة عن عدم قدرة رقية على الوقوف، وعدم القدرة على الحبو، بجانب عدم تحريك جسمها من وضعية النوم.

وأنشأت أسرة الطفلة حساباً للتبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتفاعل الآلاف مع حالة رقية، ويتم جمع الأموال التي تحتاج إليها الطفلة لإجراء العملية، خاصة أنها لا تمتلك سوى أيام فقط.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد وافقت على حقنة زولجينزا كأول علاج جيني لمواجهة ضمور العضلات الشوكي قبل ثلاثة أعوام، وخصصته لعلاج الأطفال أقل من سنتين لاستبدال الجين المتضرر الذي يتسبب في الإصابة بالمرض بآخر سليم حتى يشفى الطفل.

