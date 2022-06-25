ظاهرة فلكية تزيِّن سماء العالم العربي غداً

شعبان بلال (القاهرة)

يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية والحشد النجمي بلايدس «الأخوات السبع في برج الثور»، فجر غدٍ الأحد، في ظاهرة فلكية بديعة تُزين سماء العالم العربي.

ويتجاور القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي بلايدس «الأخوات السبع» في برج الثور، حيث يتراءى هذا المشهد في الثالثة صباحا تقريباً إلى أن يختفي في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس. وأكد أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس إمكانية مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة في العالم العربي كله، مشجعاً محبي الفلك وعالم الفضاء بمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها، مشيراً إلى أن مشاهدة الظواهر والأحداث الفلكية ممتعة بشرط خلو السماء من الأتربة.

والاقتران هو اقتراب جرم سماوي من جرم سماوي آخر في حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، أي أنه اقتراب ظاهري غير حقيقي، أما المسافة الحقيقة بين هذين الجرمين فهي كبيرة جداً تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات، حسب الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك المصري.

وأوضح خبير الفلك المصري لـ«الاتحاد»، أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين كثيراً، أما بقية الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمون بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.