فنان العرب.. يحتفي باليوم العالمي للموسيقى بأبوظبي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، أحيا «فنان العرب» محمد عبده حفلاً غنائياً استثنائياً في اتحاد أرينا في أبوظبي، مقدماً باقة واسعة من أغنياته الشهيرة لعشاق الفن والصوت الطربي الأصيل. يُعتبر هذا الحفل هو الأول من نوعه، حيث تم تنفيذ تجهيزات خاصة تمكّن الحضور من ذوي الاحتياجات السمعية والصُم، الاستمتاع بالحفل من خلال ترجمة كلمات الأغاني بلغة الصم، وتحضير عددٍ من السترات المجهزة بتقنيات تساعد على الشعور بالموسيقى. محمد عبده الذي يتمتع بمسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 4 عقود، قدم خلالها مئات الأغنيات وأكثر من 30 ألبوماً، تربع من خلالها على عرش الموسيقى الخليجية، استقبله الحضور بحفاوة كبيرة وهو يقدم أغنيته الشهيرة «أنشودة المطر»، ثم اختار «فنان العرب» لجمهوره في العاصمة الإماراتية باقة من أغنياته القديمة والجديدة التي أخذت الحضور في رحلة من الطرب الأصيل وأعادتهم إلى زمن الفن الجميل، منها «الأماكن»، و«شبيه الريح»، و«تذكري»، و«من بادي الوقت». وللمرة الأولى في منطقة الخليج، تمكن الجمهور من مشاهدة الحفل مباشر ومن أي مكان في العالم، من خلال منصة مسرح بسيطة لايف الافتراضي.