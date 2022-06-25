الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
حديقة حيوان كوبا تحتفل بولادة صغير وحيد قرن نادر
حديقة حيوان كوبا تحتفل بولادة صغير وحيد قرن نادر
25 يونيو 2022 10:25

 تحتفي حديقة الحيوانات الوطنية في كوبا بولادة صغير وحيد قرن أبيض نادر في وقت سابق من هذا الشهر في ضواحي العاصمة هافانا.
ويعد وحيد القرن الأبيض من الأنواع المهددة بالانقراض وقد طُلب من حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم أن يجري تكاثرها في الأسر على أمل إنشاء بنك جينات يساعد في الحفاظ على هذه الأنواع في حالة انقراضها في البرية.
وقال ألكسندر أرانجو أخصائي الحياة البرية في حديقة الحيوانات بكوبا" شرف عظيم لنا أن نكون قادرين على المساهمة في إنقاذ أنواع معرضة لخطر الانقراض مثل وحيد القرن الأبيض".
يقول أرانجو إن كوبا لديها الآن ثاني أكبر عدد من وحيد القرن الأبيض في أميركا اللاتينية حيث أن لديها في المجمل ثمانية.
وعاني وحيد القرن الأبيض، من بين أكبر الثدييات البرية، في السنوات الأخيرة حيث زاد الصيد الجائر في موئله، وفي المقام الأول عبر جنوب القارة الأفريقية. وقال مسؤولو حدائق الحيوان إن ذلك زاد من الضغط على حدائق الحيوان للحفاظ على هذا النوع.

المصدر: رويترز
حديقة الحيوانات
وحيد قرن
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©