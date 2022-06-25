الأحد 26 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أمبر هيرد تعلن عزمها الطعن على الحكم الصادر ضدها
أمبر هيرد تعلن عزمها الطعن على الحكم الصادر ضدها
25 يونيو 2022 09:03

اجتمع الفريقان القانونيان لكل من الممثلة أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب في قاعة محكمة بمدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا مع القاضية بيني ازكاراتي أمس الجمعة.
وبدلا من اتمام تسوية، قال ممثلو هيرد إنها ستستأنف على نتيجة محاكمة التشهير التي استمرت ستة أسابيع.
وقال متحدث باسم هيرد "كما تم التوضيح أمس في جلسات الاستماع، أنت لا تطلب العفو إذا كنت بريئا. ولا تحجم عن الطعن إذا كنت تعرف أنك على حق".
وجاء اللقاء بعد أسابيع قليلة من انتهاء المحاكمة الجدلية التي نقلها التليفزيون في أول يونيو الجاري. وقد حكمت هيئة المحلفين بتعويضات لديب بقيمة 15 مليون دولار، تم خفضها في نهاية الأمر إلى أكثر قليلا من 10 ملايين دولار، وفقا للحد القانوني بولاية فيرجينيا. كما حكمت الهيئة بتعويض لهيرد بقيمة مليوني دولار.

المصدر: د ب أ
آمبر هيرد
جوني ديب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
عربي ودولي
بايدن يوقع أول قانون أميركي لتنظيم حمل الأسلحة منذ عقود
اليوم 11:02
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
الرياضي
ديوكوفيتش ورادوكانو وموراي نجوم «انطلاقة ويمبلدون»
اليوم 11:00
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
دنيا
فاكهة تساهم في تقليل مخاطر السمنة والسكري
اليوم 10:54
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
دنيا
روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات
اليوم 10:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©