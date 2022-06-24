إقليم إيطالي يعلن حالة الطوارئ جراء نقص مياه الشرب

أعلن إقليم لومباردي، الأكثر اكتظاظا بالسكان في إيطاليا، حالة الطوارئ جراء جفاف ممتد إلى جانب دعوة السكان للحفاظ على المياه قدر الإمكان.

وجاء في مرسوم وقعه أتيليو فونتانا رئيس الإقليم، الجمعة، أنه يجب على السكان استخدام المياه باعتدال للغاية وعند الضرورة فقط.

ووفقا لتوصيات الحكومة الإقليمية، يجب على المجالس أيضا أن تحد من مياه الشرب للأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك حدائق الري وملاعب الجولف وملاعب كرة القدم أو تنظيف الطرق.

كما دعا إقليم لومباردي، الحكومة المركزية إلى إنشاء مركز تحكم لمراقبة أزمة المياه الحالية على مستوى أنحاء البلاد.

يقع إقليم لومباردي في شمال إيطاليا ويقيم فيه نحو 10 ملايين شخص.

وجف نهر "بو" في بعض المناطق بسبب الجفاف الشديد الناجم عن أسابيع من قلة الأمطار. كما انخفض منسوب المياه في بحيرة "جاردا".

كما تم ترشيد مياه الشرب في بعض مناطق إقليم "بيدمونت" الواقع بشمال غربى إيطاليا.

المصدر: د ب أ