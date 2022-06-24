السبت 25 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أبقار تخترق المنطقة الأمنية لقمة مجموعة السبع
أسلاك شائكة حول المنطقة المحيطة بمكان انعقاد قمة مجموعة السبع
24 يونيو 2022 23:48

اخترق قطيع من الأبقار، اليوم الجمعة، المنطقة الأمنية المحيطة بمكان انعقاد مؤتمر قمة مجموعة السبع الكبرى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.
رافقت الشرطة القطيع، المكون من نحو 130 بقرة، إلى المراعي.
مر القطيع بمهبط الطائرات المروحية المؤقت المخصص للقمة بصفة استثنائية، حيث سيهبط المشاركون في القمة.
وذكر متحدث باسم الشرطة أن العديد من رعاة منطقة "جارميش-بارتنكيرشن" رافقوا الأبقار في طريقها إلى "فيترشتاينهالم" حيث مقصدها.
وأوضح المتحدث أن ضباط الشرطة كانوا موجودين بالفعل في الموقع داخل المنطقة الأمنية، وفتحوا سياجا مقاما حول القصر الذي ستقام فيه القمة، لتمر الأبقار.
تعقد اجتماعات مجموعة السبع للمرة الثانية داخل فندق "شلوس إلماو" الفاخر عند سفح جبل "فيترشتاينجيبيرجه" في الفترة من 26 - 28 يونيو الجاري.

المصدر: د ب أ
قمة
مجموعة السبع
آخر الأخبار
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات تدعم القضاء على الأمراض المدارية المهملة
اليوم 02:01
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
الإمارات
محمد بن راشد: تقدم الإمارات وسمعتها الطيبة بفضل زايد
اليوم 02:01
حمدان بن زايد يتحدث إلى كوادر وموظفي شركة دولفين للطاقة (تصوير: عبدالله الجنيبي)
الإمارات
حمدان بن زايد: الإمارات رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة
اليوم 02:01
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع
اليوم 02:01
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
الإمارات
الشيخة فاطمة: ثقتي بالمرأة الإماراتية كبيرة جداً
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©