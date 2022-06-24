أبقار تخترق المنطقة الأمنية لقمة مجموعة السبع

اخترق قطيع من الأبقار، اليوم الجمعة، المنطقة الأمنية المحيطة بمكان انعقاد مؤتمر قمة مجموعة السبع الكبرى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

رافقت الشرطة القطيع، المكون من نحو 130 بقرة، إلى المراعي.

مر القطيع بمهبط الطائرات المروحية المؤقت المخصص للقمة بصفة استثنائية، حيث سيهبط المشاركون في القمة.

وذكر متحدث باسم الشرطة أن العديد من رعاة منطقة "جارميش-بارتنكيرشن" رافقوا الأبقار في طريقها إلى "فيترشتاينهالم" حيث مقصدها.

وأوضح المتحدث أن ضباط الشرطة كانوا موجودين بالفعل في الموقع داخل المنطقة الأمنية، وفتحوا سياجا مقاما حول القصر الذي ستقام فيه القمة، لتمر الأبقار.

تعقد اجتماعات مجموعة السبع للمرة الثانية داخل فندق "شلوس إلماو" الفاخر عند سفح جبل "فيترشتاينجيبيرجه" في الفترة من 26 - 28 يونيو الجاري.

المصدر: د ب أ