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سعيد بن طحنون يشيد بمسيرة منطاد الإمارات
سعيد بن طحنون خلال استقباله فريق منطاد الإمارات (وام)
25 يونيو 2022 01:16

العين (وام)

التقى معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان فريق منطاد الإمارات برئاسة الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، حيث استمع لشرح عن الإنجازات العالمية التي حققها الفريق خلال المشاركات الدولية خلال الربع الأول من العام الحالي، وإلى ما وصل له الفريق من مراحل الاستعدادات الفنية لمشاركاته القادمة في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واستعدادات الفريق لإطلاق مهرجان الإمارات الدولي للمناطيد في نسخه المحلية والعربية والعالمية.

وأشاد الشيخ سعيد بالمبادرة الوطنية الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني وثقافة نشر روح الانتماء للوطن وقيادته بين جميع شرائح المجتمع في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية دعم تلك المبادرات التي يكون لها بُعد إيجابي على المستوى الوطني والثقافي ونشر مبادئ التسامح من خلال المشاركات العالمية والتي تمثلت في إطلاق الدولة لمنطاد مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» تحت شعار «لن ينساك العالم يا زايد»، لتخليد ذكرى المؤسس إلى جانب إطلاق منطاد خليفة القائد الذي توج بالعديد من الجوائز العالمية في الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ليصبح أبناء الدولة من خلاله سفراء الأمة العربية والإسلامية في تمثيل روح العروبة ونشر رسالة التسامح والتعايش بين شعوب العالم خلال مشاركتهم العالمية.

الإمارات
العين
سعيد بن طحنون
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فريق منطاد الإمارات
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