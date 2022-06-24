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«بينك فلويد» تسعى لجمع 500 مليون دولار
«بينك فلويد» تسعى لجمع 500 مليون دولار
25 يونيو 2022 01:04

لوس أنجلوس (د ب أ)

يسعى أعضاء فرقة الروك البريطانية «بينك فلويد» إلى جمع نحو 500 مليون دولار من بيع مجموعة أعمالها الموسيقية «كتالوج الموسيقى»، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الموسيقى.
وذكرت مصادر أن «بينك فلويد»، المعروفة بأغنياتها الناجحة مثل «المال» و«كومفورتابلي نامب»، تعتزم بيع الكتالوج الذي يتضمن تسجيلات غنائية وكلمات أغاني، فضلاً عن إمكانية تصميم منتجات تحمل اسم الفرقة الموسيقية. 
وأوضحت المصادر أن باتريك ماكينا، الذي يمثل الفرقة في الصفقة اختصر قائمة المشترين المحتملين  إلى أربعة، بينهم مجموعة وارنر ميوزيك، وشركة سوني للترفيه الموسيقي، وشركة الإنتاج الموسيقي (بي.إم.جي).

بريطانيا
الموسيقى
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