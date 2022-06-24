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إيمان الرئيسي.. صديقة «البيانو»
إيمان الرئيسي
25 يونيو 2022 01:24

هناء الحمادي (أبوظبي)

تملك لغة موسيقية مميزة.. 
تعزف مفرداتها على «نوتة» تجمع بين الرقي والإبداع، والخلق والابتكار.. 
تنشد سيمفونيات ترقّ لها القلوب..
جمعت أبجديات الفن، وحرّكت ساكن الماء في عزفها المنفرد على البيانو.
إيمان الرئيسي، خريجة جامعة زايد، والحاصلة على بكالوريوس التغذية والطب الوقائي، تمتلك شغفاً كبيراً في العزف على البيانو والجيتار والرسم وتعلم اللغات واللعب على الكمبيوتر.

وجدت في العزف على البيانو لغة موسيقية مختلفة يمكن من خلالها ترجمة كل ما في داخلها من مشاعر وأحاسيس، حيث من خلاله تستطيع اللجوء إلى عالم آخر.
وتقول: «أحلّق في المدى البعيد، وأتأمل في طبيعة لا مثيل لها حين تغازل أناملي أصابع البيانو، وأعجز عن وصف ما أشعر به خلال العزف بمفردي، ففي العزف أجد نفسي التي كنت أبحث عنها، حيث يمكنني التفكير بجوانب أخرى من الحياة خارج الروتين المعتاد، مثل فن وطريقة التحكم بصعود ونزول الصوت (النوتة الموسيقية)، والتحكم بسرعة النغمة، مما يحدث اختلافاً في النبرة الموسيقية التي تعكس مشاعر عازف البيانو من فرح أو غضب أو حزن وهدوء، وبناءً عليها يتمكن المستمع أيضاً من ربط أحاسيسه مع المعزوفة». 

معزوفات قديمة
تصادق الرئيسي الكثير من المعزوفات، وتجد نفسها في الألحان القديمة التي تنقلها إلى الماضي وتفوح منها رائحة التسعينيات، وتتضمن المعزوفات أغاني كلاسيكية لـ «بيتهوفن» وGershonKingsley، وأغاني سبيستون وفرقة Backstreet boys وApocalyptica وغيرها.
وتلفت إلى حبها لعالم العزف على البيانو؛ لأنه من بين جميع الآلات الموسيقية تعد «آلة البيانو» ذات صوت استثنائي وتجيد التحكم بمفاتيح البيانو بسلاسة، كما تمكنت من التعرف على كل نوتة وتأليف ألحان متنوعة.

لغات
لم يتوقف إبداع الرئيسي عند هذا الحد، بل تعزف عدة معزوفات من ثقافات مختلفة، الألحان الألمانية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، والكورية، وأغان يابانية من الأنمي، مؤكدة أنها تعلمت العزف من خلال متابعة الكثير من فيديوهات «اليوتيوب».

طموحات
طموحات إيمان الرئيسي لا تتوقف عند محطة واحدة، بل تنتظر الفرصة الذهبية التي تعبر بها إلى فضاءات فنية أرحب تنقلها إلى العالمية لتوصيل النغمة الموسيقية إلى الجميع من خلال مؤلفاتها الموسيقية.

البيانو
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